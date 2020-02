Trainers FC Twente tóch verder met Wout Brama

Na het verlies bij Emmen dinsdagavond reageerden supporters woedend en eisten opheldering. Dat leidde in de late uren na de wedstrijd tot enkele vertrouwelijke gesprekken met de fans, waarvan opnames de volgende dag uitlekten. Daaruit zou de conclusie kunnen worden getrokken dat alle betrokkenen rond de selectie er weinig voor voelden met Brama verder te gaan.

„Tijdens de gesprekken van vandaag gold maar één belang, het clubbelang”, aldus FC Twente na de bijeenkomst onder leiding van technisch directeur Ted van Leeuwen. „Dat betekent op korte termijn: FC Twente moet in de eredivisie blijven. Dat overstijgt elk individueel belang. Vanuit die positie heeft iedereen zich uitgesproken. Dat waren moeilijke en soms emotionele momenten, maar het leverde wel het gewenste resultaat op.”

Bij de gesprekken tussen fans en staf én speler Xandro Schenk dinsdag laat zou met name keeperstrainer Sander Boschker zich kritisch over Brama hebben uitgelaten. De twee speelden nog samen in het ’kampioenselftal’ van 2010.

Brama geldt in Enschede als een ’icoon’ van de club en is zeer geliefd bij de aanhang. Hij speelde van 2005 tot 2014 bij FC Twente. Na de degradatie uit de eredivisie keerde hij in 2018 terug om de club te helpen terug te keren op het hoogste niveau. Hij had vervolgens een groot aandeel in het behaalde kampioenschap van vorig seizoen in de eerste divisie.