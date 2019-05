’Stukje romantiek én goed gevoel’

Bestuurslid Jan Smit (r.) en de nieuwe hoofdtrainer Wim Jonk willen FC Volendam weer op de voetbalkaart zetten. „Er breken nieuwe tijden aan.” Ⓒ RENÉ BOUWMAN

’Kan niet’ bestaat niet in de filosofie van Jan Smit. En dus stapte de gelauwerde zanger in de hoedanigheid van FC Volendam-bestuurslid samen met Keje Molenaar op Wim Jonk af. Waar niemand in het vissersdorp geloofde dat de oud-speler van onder meer Ajax, Internazionale, PSV en Oranje het hoofdtrainerschap van de FC zou ambiëren, daar schreef het drietal de eerste regels van een mogelijk succesverhaal.