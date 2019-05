Live: Kan Max verrassen in kwalificatie?

Valtteri Bottas is na vier races de leider in de WK-stand. Hij won de vorige GP in Baku. Verstappen is de laatste drie races als vierde geëindigd. Hij boekte in 2016 als jongste coureur ooit in Spanje zijn eerste overwinning in de Formule 1.

Verstappen zette vrijdag in de tweede vrije training de vijfde tijd neer. In de eerste sessie was de Nederlandse coureur van Red Bull in de Formule 1 slechts goed voor de twaalfde tijd, vooral als gevolg van wat technische problemen. Bottas was in zijn Mercedes in beide trainingen de snelste.

Na drie vierde plaatsen op een rij hoopt Max Verstappen tijdens de GP van Spanje op zijn tweede podiumplaats van dit seizoen. De Formule 1-coureur van Red Bull heeft in Barcelona de beschikking over enkele updates, maar hij is niet de enige. Bijna elk team heeft zijn bolide uitgerust met nieuwe onderdelen.

Verstappen verwachtte na de vrijdagtrainingen niet dat hij ondanks de updates op zijn RB15 met Mercedes en Ferrari kan concurreren in kwalificatie „Op dit moment ziet dat er lastig uit.”

Het Formule 1-circus is neergestreken op Europese bodem. Verslaggever Erik van Haren en autocoureur Michael Bleekemolen blikken vooruit op de GP van Spanje.