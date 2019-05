’Robin raakte nooit, echt nooit, de bal kwijt’

Rio Ferdinand (rechts) en Robin van Persie. Ⓒ EPA

In de eigen Kuip voltooit Robin van Persie met een laatste penseelstreek het schilderij dat zijn zeventienjarige voetbalcarrière is geworden. Een echte Rembrandt, om in kunstenaarstermen te spreken. Rio Ferdinand, de man met wie hij in de Engelse Premier League zijn mooiste trofee won, brengt in een exclusief interview een eerbetoon aan de topscorer aller tijden van Oranje.