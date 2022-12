VIDEO Chaos in Buenos Aires: bustocht afgebroken vanwege enorme drukte

Naar schatting zijn tussen de 4 en 5 miljoen Argentijnen de straten in Buenos Aires op gegaan om een glimp op te vangen van de voetballers, die zondag in Qatar de wereldtitel veroverden. Het leidde tot chaotische taferelen en heel wat incidenten in de stad. Sommige mensen probeerden vanaf een viaduct in de bus te springen die daar onderdoor reed. Ook vielen mensen uit verkeerslichten en lantaarnpalen waar ze in waren geklommen.

Op het Plaza de la República, het beoogde eindpunt, braken mensen de deur open van de enorme obelisk, zo is te zien op beelden op sociale media. Ze wisten zo van binnenuit naar boven te klimmen, zodat ze door de gaten aan de bovenkant van de hoge pilaar uitzicht hadden op de omgeving.

Op het plein was het zo druk, dat de autoriteiten besloten om de route die de bus zou afleggen te wijzigen. Op een gegeven moment werd de rijtoer beëindigd en stapten de spelers enkele helikopters in.

Diverse tv-zenders doen live verslag van het volksfeest in Buenos Aires. De spelers, sommigen met ontbloot bovenlijf, showden vanaf de open bus de wereldbeker en hun gouden WK-medaille aan de toeschouwers langs de weg. Om de bus liepen bewapende agenten, om ervoor te zorgen dat het publiek enigszins op afstand bleef.

De Argentijnse voetballers arriveerden in de nacht van maandag op dinsdag in Buenos Aires. Hoewel het midden in de nacht was, stonden duizenden fans de spelers op te wachten. De selectie van bondscoach Lionel Scaloni reed in een open bus, die was versierd met de tekst 'wereldkampioen' en drie sterren vanwege de drie wereldtitels, richting het trainingscomplex van de bond. Daar konden de spelers nog een paar uur slapen voordat de officiële huldiging begon. Alle Argentijnen hebben dinsdag van de regering een vrije dag gekregen.