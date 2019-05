NEC zet eerste stap naar halve finale play-offs

Na een kwartier leidde NEC al met 2-0. Mike Ndayishimiye scoorde in de 12e minuut, Jordy Bruijn drie minuten later. Nog voor rust leek Bruijn voor nummer 3 te zorgen, maar scheidsrechter Christiaan Bax keurde de treffer na interventie van de VAR af. Ferdy Druijf zou hinderlijk buitenspel hebben gestaan.

Diep in de tweede helft werd er ook een Nijmeegs doelpunt van Anthony Musaba afgekeurd, opnieuw wegens vermeend buitenspel van Druijf. Dinsdag is de return in Waalwijk. De winnaar van de tweestrijd speelt in de volgende ronde tegen de club die in Eredivisie als nummer 16 is geëindigd.