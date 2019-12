’PSV moet achterban tekst en uitleg geven’

„Waar moeten we vertrouwen aan ontlenen dat het tij gekeerd kan worden? Wij als supporters hebben het recht om die vraag te stellen. Het is de plicht van de trainer en de directie om met het antwoord te komen”, zegt Harrie Timmermans van de Supportersvereniging PSV.

De Eindhovenaren verspeelden zondag bij FC Emmen opnieuw twee punten. Van de laatste negen duels (competitie en Europees) won PSV er slechts eentje. „Van huis uit ben ik optimistisch, maar we zijn er dit seizoen bedreven in aan het raken om teleurstellingen te incasseren”, aldus Timmermans. „Ik heb sinds 1982 een seizoenkaart en heb met PSV mooie dingen meegemaakt. We zijn 24 keer kampioen geworden. Of dit de slechtste reeks is die ik heb meegemaakt? Met Phillip Cocu stond PSV op een gegeven moment even dertiende, geloof ik. Maar dit is wel een forse dip.”

Verwachtingspatroon bijstellen

Wat Timmermans betreft, moeten de leiding en technische staf om te beginnen het verwachtingspatroon snel bijstellen. „Erken dat het seizoen verloren is. Stel het verwachtingspatroon bij, naar een meer reële. Anders blijf je in een crisissituatie zitten.”

PSV miste lange tijd Steven Bergwijn en Donyell Malen wegens blessures. Ook sinds die twee internationals terug zijn, weet PSV het tij nog niet te keren. Timmermans: „Het zijn hele belangrijke spelers, maar je moet ook oppassen dat je de druk niet alleen bij die twee neerlegt.”

Vertrouwen

Trainer Mark van Bommel heeft nog steeds het vertrouwen van de clubleiding en ook spelers spraken zondag na de 1-1 bij Emmen hun steun uit. „Ik doe nooit uitspraken over de positie van de trainer”, aldus Timmermans. „Als je kijkt naar clubs die wel snel overgaan tot een trainerswissel, levert dat vaak ook maar weinig op. Het is vooral zaak dat het verhaal van hoe PSV dit aan gaat pakken, gedeeld wordt met de gehele achterban.”

