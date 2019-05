’Verdachte McGregor betaalde via leeg koffiekopje voor XTC’

Bobridge, voormalig coureur van LottoNL-Jumbo-voorganger Belkin, liep in 2017 tegen de lamp bij een undercover-actie van de politie. De Australiër was in contact gekomen met McGregor, die vrijdag getuige was op de eerste dag van ’de zaak-Bobridge’.

’Naar de ergo’

McGregor vertelde dat hij xtc-pillen en MDMA afnam bij Bobridge, en dat de twee codetaal gebruikten in hun conversaties via social media. „We kwamen met elkaar in contact en via hem kon ik drugs verhandelen in Australië”, zo tekent Cycling Weekly op uit de mond van McGregor. „We werden vrienden en de hoeveelheid pillen die we samen verkochten liep al snel op tot enorm grote aantallen. Als ik in een bericht aangaf dat ik ’naar de ergo’ ging, betekende dat dat ik naar de sportschool van Bobridge ging.”

De Australiër vertelt verder. „Als ik dan vroeg om ’een trainingsschema voor dertig dagen’, betekende dat dat ik dertig pillen nodig had. Jack ging dan naar een coffeshop die vlak bij zijn sportschool zat, waar ik een leeg koffiekopje vulde met geld en dat aan hem gaf. Zo leek het alsof ik hem trakteerde op een kop koffie, maar in werkelijkheid betaalde ik hem voor de drugs die ik van hem kreeg.”

Leugenaar

Sam Vandongen, de advocaat van Bobridge, verwees alle verhalen van McGregor naar het rijk der fabelen. „Hij is een leugenaar. Jack Bobridge heeft hem nooit van xtc-pillen of andere drugs voorzien. Hij heeft een deal gesloten dat hij 40 procent strafvermindering krijgt, en daarom vertelt hij dit. Maar zijn geloofwaardigheid wordt ontzettend belangrijk tijdens dit proces. Houd goed tegen het licht wat hij zegt.”

Het proces zal zo’n acht dagen in beslag nemen.