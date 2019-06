’Nibali op weg naar ploeg Mollema’

De 34-jarige Nibali eindigde zondag als tweede in het klassement van de Ronde van Italië, achter de Ecuadoraan Richard Carapaz. In 2013 en 2016 won hij de Giro nog en in 2014 schreef Nibali de Tour de France op zijn naam.

„Nibali is de beste renner die Italië te bieden heeft. Hij is een van de beste wielrenners ter wereld”, aldus Zanetti.

Bij Trek-Segafredo zijn dit seizoen de Australiër Richie Porte en de Nederlander Bauke Mollema de klassementsrenners voor de grote ronden. Mollema eindigde als vijfde in de Ronde van Italië.