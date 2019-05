Bertens naar finale in Madrid

De Wateringse was vrijdagavond in de halve eindstrijd in twee sets te sterk voor Sloane Stephens. Bertens versloeg de Amerikaanse met 6-2 7-5.

In de finale treft de 27-jarige Nederlandse Simona Halep. De Roemeense won in de eerste halve finale van de Zwitserse Belinda Bencic: 6-2 6-7 6-0.