Luiten haalt het weekend op de British Masters

Op de openingsdag had Luiten een slag minder nodig. Luiten noteerde vrijdag twee birdies en één bogey. „Ik speelde zeker niet slecht vandaag, maar ik wist mezelf te weinig echte kansen op birdie te geven. Van de tee was het beter dan gisteren, maar mijn ijzers waren niet scherp genoeg”, aldus Luiten. „Nu was het alles bij elkaar een weinig boeiende ronde. Het positieve is dat mijn afslagen goed waren, morgen de ijzers wat scherper en dan kan ik hopelijk flink stijgen op het leaderboard.”

Matt Wallace behield de leiding. De Engelsman staat op 132 slagen en dat is twaalf onder par. De Zweed Niklas Lemke staat op 133 slagen, net als de Brit Ross Fisher.