Nadal heeft geen moeite met Wawrinka

De specialist op gravel versloeg op zijn favoriete ondergrond de Zwitser Stan Wawrinka. De Spanjaard deed dat in twee sets: 6-1 6-2.

Het eerste bedrijf trok Nadal al in 27 minuten naar zich toe. Wawrinka won alleen zijn eerste service-game. In de tweede set was de eerste break in de vijfde game, in het voordeel van Nadal (3-2). Die tegenslag kwam de Zwitser niet meer te boven.

Nadal, de nummer 2 van de wereld, won het evenement in eigen land al vijf keer. De andere halve finalisten in de Spaanse hoofdstad zijn Novak Djokovic, Dominic Thiem en Stefanos Tsitsipas.