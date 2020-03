Hamilton stelt bezorgde fans gerust

De Formule 1-coureur was op 4 maart in Londen aanwezig bij een modeshow in Londen. Daar ging hij op de foto met onder anderen acteur Idris Elba en de Canadse Sophie Gregoir Trudeau, de vrouw van de premier Canada. Beiden bleken later besmet te zijn met het coronavirus.

Fans van de regerend wereldkampioen, die rijdt voor Mercedes, waren daarom flink ongerust over het welzijn van hun idool.

„Ik wil jullie laten weten dat het goed met me gaat”, reageert Hamilton nu. „Ik voel me gezond en sport twee keer per dag. Het is nu 17 dagen geleden dat ik Idris en Sophie heb ontmoet en gelukkig heb ik geen last van symptomen gehad.”

Hamilton is echter niet getest. „Ik heb mijn dokter gevraagd of ik niet moest worden gecontroleerd, maar er zijn maar een gelimiteerd aantal testers beschikbaar en er zijn mensen die ze harder nodig hebben dan ik. Wel ben ik in zelf-isolatie gegaan.”

Tot slot gaf Hamilton zijn fans mee dat ze optimistisch moeten ziijn en goed moeten luisteren naar de autoriteiten. „Het belangrijkste is dat we positief blijven, afstand houden en goed onze handen wassen. Met zeep. En voor minstens twintig seconden.”