De missie van PSV-spits Donyell Malen: ’Te dik? Een onzinverhaal’

Met Malen (20) als centrumspits gaat PSV de komende dagen op jacht naar een mirakel in de titelstrijd. Hoe cru ook, de Eindhovenaren kunnen hoop putten uit de wonderbaarlijke comebacks in de Champions League van Tottenham Hotspur en Liverpool.

„Als Ajax nog een fout maakt, moeten wij daarvan profiteren. Maar je kunt er niet omheen dat wij onszelf in deze situatie hebben gebracht”, zegt Malen, die met PSV nog op bezoek gaat bij AZ (zondag) en woensdag Heracles ontvangt.

Supersub

De multifunctionele aanvaller kan bouwen op een moyenne om u tegen te zeggen. Hij scoort eens in de 87 minuten. Malen is dit seizoen een heuse supersub voor PSV, maar bewijst de laatste twee wedstrijden ook als basisspeler zijn waarde.

„Invallen is een vak apart. Daar vergissen mensen zich weleens in. Als invaller ben jij degene die ervoor moet zorgen dat een wedstrijd verandert”, weet Malen. Wat met name in het laatste duel met Willem II (0-3) opvalt, is zijn rust voor het vijandelijke doel. Daar heeft het in zijn vele invalbeurten zo nu en dan aan ontbroken.

"’Ik ben nooit te dik geweest, dat is echt een onzinverhaal’"

De man van negen doelpunten en vijf assists: „Als invaller wil je zó graag. Dan weet je: dit is de kans, die krijg ik waarschijnlijk niet meer. Nu ben ik meer gewend aan die situaties.”

Hoewel pas twintig jaar, heeft Malen al in menig keuken in de internationale voetballerij gekeken. Op zijn negende wordt hij door Ajax weggeplukt bij Hollandia uit Hoorn. Zeven jaar later verkast hij voor twee jaar naar Arsenal. Malen praat honderduit over zijn bijzondere ontdekkingstocht richting het profvoetbal. Hij maakt geen onderscheid tussen spelers die het wel of niet gered hebben. „Bij Hollandia speelde ik in de spits met Kevin Tromp. Die leek heel erg op Ronaldinho. Ook dat was een mooie tijd.”

Niet twijfelen

Op de vraag of het wel slim is voor jonge voetballers om zo vroeg voor het buitenland te kiezen, is hij duidelijk. „Dat moet iedereen zelf weten. Als je denkt dat die stap het beste voor jou is op dat moment, moet je niet twijfelen en je gevoel volgen.”

Maar waarom vertrok hij dan zelf bij Ajax? Hij heeft er samengespeeld met onder anderen Matthijs de Ligt en Justin Kluivert. „Vroeger was ik zelfs een stukkie groter dan Matthijs. Hij is daarna doorgegroeid en ik niet echt”, lacht hij, om serieus te vervolgen:

„Bij Ajax had ik niet zoiets van: dit is het. Bij Arsenal wel. Ik trainde veel met het eerste mee. Dan sta je opeens op het veld met Alexis Sanchez en Mesut Özil. Arsene Wenger was de coach. Ik weet nog wel hoe ik me de eerste keer voelde… Af en toe speel je een beetje FIFA, en dan sta je ineens met ze op het veld. Dan wil je niet afgaan, hoor.”

"’Bij Henry zag je direct: deze man kan wel ballen’"

In zijn twee jaar bij Arsenal speelt Malen zijn wedstrijden in de onder 23-ploeg en later vooral bij zijn leeftijdsgenoten in de onder-18. In de zomer van 2017 gaat hij met de A-selectie op trainingskamp naar Australië. Uiteindelijk beseft de aanvaller dat de tijd nog niet rijp is en kiest hij op de laatste transferdag voor de move naar PSV.

Thierry Henry

„Er gaan verhalen dat ik niet fit was toen ik bij Arsenal kwam. Maar ik ben nooit te dik geweest, dat is echt een onzinverhaal. Het klinkt misschien gek, maar het meeste heb ik misschien nog wel geleerd van de jonge jongens. Zoals Reiss Nelson, die nu op huurbasis voor Hoffenheim speelt. Die waren een heel ander soort voetbal gewend, echt die Engelse stijl. Huppakee, gaan. Thierry Henry was assistent-coach bij de onder-18. Als hij meedeed met de rondo zag je direct: deze man kan wel ballen. En hij gaf tips die echt hout sneden. Dan probeerde je het en voelde je: hé, dit lukt.”

Toch is Malen blij met zijn keuze voor PSV. „Talenten krijgen echt een kans hier. Dat doet PSV erg goed. Ik heb het ook nooit gezien als een stap terug. Het maakt mij niet uit hoe andere mensen dat zien. Ik bewandel mijn eigen weg.”