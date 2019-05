PSV-spits Malen: ’Te dik? Een onzinverhaal’

Met een prima doelpunt maakt Donyell Malen indruk tijdens de uitwedstrijd van PSV bij Willem II (0-3). Ⓒ BSR/Socrates

EINDHOVEN - Natuurlijk leeft hij mee met zijn oud-ploeggenoten, maar als sportman is Donyell Malen er alles aan gelegen om Ajax nog een extra dreun te geven in de titelstrijd. De in Westerland en Anna Paulowna opgegroeide aanvaller van PSV is gevormd op De Toekomst, heeft getraind met de allergrootste sterren bij Arsenal en is de laatste twee jaar doorgebroken op De Herdgang.