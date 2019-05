’Ik voorzie geen problemen voor Ajax tegen Utrecht’

„De manier waarop het fout liep, zou bij mij een grote bron van ergernis en teleurstelling zijn”, schrijft de Europees kampioen van 1988 zaterdagochtend in zijn column. „Als Ajacied moet je daar de kolere over in hebben, doodziek van zijn. Van: wat hebben we het laten liggen en hoe dom zijn we bezig geweest.”

Maar Kieft blikt ook direct weer vooruit: „Voor de Eredivisie tegen FC Utrecht voorzie ik geen problemen. Na vier dagen moeten spelers de Europese uitschakeling hebben verwerkt. Twee wedstrijden spelen om het landskampioenschap is juist een pré. Zo’n landstitel geeft een speler en een ploeg juist een extra prikkel om te presteren.”

Lees de volledige column van Wim Kieft in de premiumeditie van De Telegraaf/Telesport van zaterdag 11 mei:

Bekijk ook: De uitschakeling van Ajax is meer dan domme pech