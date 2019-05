’Een psycholoog bij Ajax? Overbodig’

Dusan Tadic Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Alle hulptroepen bij Ajax waren uitgerukt. „Maar de psycholoog was overbodig”, zegt een direct betrokkene. De dag na de dramatische uitschakeling door Tottenham Hotspur (2-3) maakte de verbijstering over het mislopen van de Champions League-finale plaats voor een onbegrensde strijdlust. „We gaan ervoor”, zei Matthijs de Ligt kort na de kraker al over de 34e landstitel, die het verschil maakt tussen een TOPSEIZOEN in hoofdletters en een gedenkwaardig jaar, maar – ondanks de bekerwinst – een net-niet-seizoen.