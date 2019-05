’Fietswissel geen issue, dat gaan wij niet doen’

In Apeldoorn was destijds het verschil slechts twee honderdste van een seconde in het voordeel van de Limburger.

Onderlinge cijfers

Hoewel de onderlinge cijfers dik in het voordeel spreken van Dumoulin, wordt Roglic als topfavoriet naar voren geschoven voor de ouverture in Bologna. Vooral omdat zijn aanloop naar deze Giro vlekkeloos was met eindzeges in alle drie de etappekoersen (UAE-Tour, Tirreno-Adriatico en Ronde van Romandië) waar hij van start ging.

„Ik heb een goed jaar, natuurlijk geeft dat vertrouwen. Maar hier in Bologna begint iedereen op nul”, weet de 29-jarige Sloveen. „Als je op een gegeven moment merkt dat je in grote rondes mee kan, hoop je dat je ooit de roze- of gele trui mag dragen.”

Tijdritdokter

Bij Jumbo-Visma wordt er niets aan het toeval over gelaten om het eerste doel te bereiken. ’Tijdritdokter’ Mathieu Heijboer heeft bij wijze van spreken elke meter van het traject bestudeerd. „Op de dag zelf als alle hekken er staan, kun je pas echt je eindplan maken. Dan pas weet je waar je uitkomt met het uitsturen van de bochten.”

Bij de Nederlandse ploeg is de fietswissel overigens geen issue. „Dat gaan wij niet doen”, stelt Heijboer. „Het plan? Je moet deze tijdrit goed indelen, niet té veel geven op het vlakke, zodat je op die klim ontploft. Primoz moet zorgen dat hij daar nog wat extra over heeft ten opzichte van de rest, want op die klim wordt het verschil gemaakt.”