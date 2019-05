Dumoulin: ’Dat is wat ik ga doen’

Tom Dumoulin rolt vandaag om 16.50 uur als eerste van het startpodium in het centrum van Bologna. Toeval of niet? „We hebben naar de weersvoorspellingen gekeken en de beslissing gemaakt vanwege het toenemend risico op slecht weer”, laat ploegleider Marc Reef weten.

„In overleg met Tom hebben we besloten om hem vroeg te laten starten en dan is er altijd de kans dat je de eerste bent. En ja, je weegt dan de zaken tegen elkaar af. De meeste kans op droog weer, maar lange tijd in de hotseat”, doelt Reef op de mogelijkheid dat Dumoulin wint en dus uren moet wachten totdat iedereen binnen is. „Of een grotere kans op regen en minder lang in de hotseat, wij kiezen dan voor het eerste.”

De 28-jarige Limburger liet weten dat hij vlak voor de slotklim een fietswissel overweegt, al lijkt dat té veel tijd te kosten. „We moet het bekijken”, laat Dumoulin de concurrentie gissen. Hij is in ieder geval verheugd met het parcours dat acht kilometer telt, waarvan er 5,9 vlak zijn. De laatste 2,1 kilometer moet er een muur bedwongen worden met een gemiddelde stijging van 9,7% naar San Luca. „Geweldig! Het is vergelijkbaar met het parcours van het WK tijdrijden van twee jaar terug in Noorwegen. Dat was wel langer (31 kilometer, red.), maar ik werd daar wel wereldkampioen. Ik word wel blij van zo’n tijdrit met zo’n lastig slot.”

„Ik ben hier om mijn hart er uit te koersen, dat is wat ik tijdens de openingstijdrit ga doen in Bologna”, vervolgt Dumoulin met getergde blik. „Als ik het juiste gevoel en de goede benen heb, is er een kans dat ik net als in 2016 in Apeldoorn en 2018 in Jeruzalem weer meteen de roze trui pak.”