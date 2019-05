Sport Kort: Medaille voor Franssen in Baku

In de rubriek Sport Kort hebben we aandacht voor de overige sportgebeurtenissen. Dagelijks brengen we hier in een korte samenvatting de andere hoogtepunten.

18.10 uur: Juul Franssen heeft bij de Grand Slam in Baku brons gehaald. In de klasse tot 63 kilogram versloeg de judoka in de strijd om de derde plaats landgenote Sanne Vermeer met waza-ari. Franssen had de strijd om brons bereikt via de herkansingen, na een nederlaag tegen de Duitse Martyna Trajdos en een zege op de Poolse Agata Ozdoba-Blach met waza-ari. Vermeer verloor haar halve finale van Miku Tashiro met ippon. Sanne Verhagen (-57 kilogram) en Frank de Wit (-81 kilogram) werden al in de tweede ronde uitgeschakeld.

18.00 uur: Thom Haye is met Lecce gepromoveerd naar de Serie A. De oud-middenvelder van AZ en Willem II won met 2-1 van Spezia en stelde zo de tweede plaats in de Serie B veilig.

17.05 uur: Motorcoureur Michael van der Mark is als vierde geëindigd in de eerste race van het WK Superbike op het circuit van Imola. De 26-jarige Zuid-Hollander kon niet mee met de twee beste coureurs en kwam de Turkse coureur Toprak Razgatlioglu ook niet meer voorbij. Hij hield de Brit Leon Haslam wel van de vierde plek af.

16.34 uur : Roger Federer doet komende week ook mee aan het masterstoernooi van Rome. De 37-jarige Zwitser gaat zich in de Italiaanse hoofdstad verder voorbereiden op Roland Garros, het grandslamtoernooi op gravel in Parijs dat eind dat eind deze maand begint. Federer werd deze week op de masters in Madrid in de kwartfinales uitgeschakeld.

13.55 uur : Schoonspringster Celine van Duijn mag niet uitkomen op de finale op de 10 metertoren van de Diving World Series in Kazan. Ze bleef in de halve eindstrijd steken op een vijfde plaats, met een puntentotaal van 263,80.

13.54 uur : Ramsey Angela, Terrence Agard, Leimarcin Bonevacia en Tony van Diepen hebben zich bij de WK-estafette in Yokohama niet voor de finale van de 4x400 meter kunnen plaatsen. De Nederlandse atleten snelden in hun serie naar de derde tijd (3.04,30) achter het favoriete Trinidad en Tobago (3.02,49) en Zuid-Afrika.

08.40 uur : Wielrenster Lorena Wiebes heeft de Ronde van Chongming Island in stijl afgesloten. De 20-jarige Utrechtse won ook de derde en laatste rit en greep in China de eindzege van de etappekoers uit de WorldTour.

08.30 uur : De basketballers van Golden State Warriors hebben in de play-offs de finale van de Western Conference bereikt. Ze wonnen voor de vierde keer van Houston Rockets (118-113) en namen zo een beslissende voorsprong in een best-of-seven: 4-2. Stephen Curry tekende voor 33 punten.

Stephen Curry Ⓒ EPA