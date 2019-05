Kiki Bertens jaagt op historie en 1.2 miljoen euro

Om 18.30 uur neemt Bertens het op tegen Simona Halep, de Roemeense nummer 2 van de wereld die bij een zege weer de nummer één kan worden. Bertens maakte afgelopen week echter meer indruk dan ooit. In vijf wedstrijden verloor de geboren Wateringse pas 27 games. Ze versloeg in de vorige rondes achtereenvolgens Katerina Siniakova, Jelena Ostapenko, Anastasija Sevastova (12), Petra Kvitova (2) en Sloane Stephens (8) in twee sets.

Omdat Bertens net als vorig jaar in de finale staat, verliest ze sowieso geen punten voor de wereldranglijst en zal ze in ieder geval op plek zeven van de wereldranglijst blijven staan. Wanneer ze het toernooi weet te winnen, is Bertens volgende week de nummer vier van de wereld en dat zou een historische prestatie betekenen. Ze zou daarmee de hoogste ranking van Betty Stöve (vijfde) verbeteren.

De emoties gieren door het lijf van Kiki Bertens. Ⓒ Reuters

„Het wordt een geweldig en zware strijd. Simona houdt er net als ik van om hier te spelen. Ze heeft hier ook al twee keer gewonnen. Ik kijk er zeer naar uit”, vertelde Bertens vrijdagavond tijdens een persconferentie. Bertens is door haar knappe finaleplek al verzekerd van ruim 600.000 euro. Als ze net als vorig jaar in Cincinnati afrekent met Halep dan gaat ze met ruim 1.2 miljoen euro naar huis