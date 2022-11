Emotionele Cillessen doodziek na WK-drama: ’Dan wordt het zwart voor je ogen’

Cillessen verscheen voor het eerst voor de camera na de veelbesproken beslissing van bondscoach Louis van Gaal om hem niet mee te nemen naar Qatar. „Dat gaat je natuurlijk niet in de koude kleren zitten. Het was natuurlijk heel vervelend nieuws dat ik vrijdagochtend kreeg. Ik voel de pijn dat ik het EK miste nog steeds. Deze teleurstelling zal ook nog wel een tijd blijven hangen.”

Over de inhoud van het gesprek met keeperstrainer Frans Hoek wilde Cillessen niets zeggen. Dat zou een einde kunnen maken aan allerlei speculaties. „De keuze is gemaakt. Het heeft weinig zin om daarover te redetwisten”, aldus Cillessen, die van Hoek meteen te horen kreeg dat het een slechtnieuwsgesprek zou zijn. „Dan wordt alles even zwart voor je ogen. Het WK was natuurlijk mijn grote doel. Maar daarna moet de knop om, ga je weer trainen en ga je volle bak door.”

Prettig is anders

Cillessen weerlegde de suggestie dat hij niet verkozen zou zijn door gebrek aan vorm. „Tegen Sparta en Go Ahead was ik niet mezelf. Maar daarna hebben we nog tegen Cambuur en PSV gespeeld. Die wedstrijden heb ik wel goed gekeept”, was er volgens Cillessen van een vormdip geen sprake.

Jasper Cillessen kreeg veel steun van het NEC-publiek. Ⓒ ANP/HH

Hij bewees tegen RKC dat het passeren voor het WK geen invloed had. Tot tranen toe bewogen verliet hij het veld in De Goffert, waar hij tal van steunbetuigingen ontving en werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Lasse Schöne had hem in een persoonlijk gesprek gezegd dat .„een geweldige wedstrijd keepen”, de beste reactie zou zijn. Aanvankelijk leek het nog een doemscenario te worden. Al na drie minuten werd hij vanaf de stip geklopt. Met een geweldige reflex met de rechterhand zorgde hij er na de pauze voor dat NEC op voorsprong bleef. Bij de 5-1 van Elayis Tavsan zorgde hij voor een voor-assist.

„Natuurlijk had ik hier liever anders gestaan”, zei Cillessen, die dit keer de publiciteit niet vermeed. „Prettig is anders om hier over te praten. Wat mijn toekomst is bij Oranje? Dat ligt niet aan mij. Ik ben net 33. Pasveer is 39. Zo lang wil ik ook doorgaan is het lichaam kan. Wat toekomst is bij Oranje, bepaalt de volgende bondscoach.”