Tadic marathonman in Champions League

De Spaanse sportkrant Marca zocht uit dat Tadic, die geen minuut miste van de hele Champions League-campagne met Ajax, ruim 140 kilometer aflegde in de twaalf duels die hij afwerkte. Geen enkele speler kwam tot de finale aan dat aantal.

Verder stond de dodelijke treffer van Lucas Moura niet op zich. De goal die Ajax velde in de Johan Cruijff ArenA was één van de 22 goals die dit seizoen in de blessuretijd van de tweede helft werden geproduceerd van het miljoenenbal.

Lionel Messi Ⓒ BSR Agency

Duidelijk is ook dat Lionel Messi zich voor de zesde keer zal kronen tot topscorer van een Champions League-seioen. De met FC Barcelona door Liverpool zo pijnlijk uitgeschakelde vedette maakte twaalf doelpunten. Van de spelers die nu nog actief zijn, hebben Luca Moura en Harry Kane allebei vijf keer gescoord. Het is bovendien nog maar de vraag of Kane in de finale in actie kan komen.

Verder valt op dat de finalisten van dit seizoen verre van onverslaanbaar bleken. Liverpool en The Spurs verloren al vier wedstrjden, terwijl Barcelona, Bayern Münchn en Olympique Lyon één keer onderuitgingen. Ajax werd twee keer verslagen.

De Finale van de Champions League wordt op 1 juni gespeeld in Madrid.