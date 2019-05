Gefrustreerde Federer: ’Dit zijn de ergsten’

De 37-jarige Zwitser kreeg twee wedstrijdpunten, maar kon niet doordrukken. In drie sets ging hij eraf in de kwartfinales: 6-3, 6-7 (11) en 4-6. „Het was een goede week”, begon Federer. „Dit is een frustrende nederlaag. Dit zijn de ergste nederlagen, met wedstrijdpunt voor toch verliezen. Zo voel ik me dus. Maar als ik een stapje terug doe, is het een goede week geweest.”

Federer won bij zijn terugkeer op gravel van Richard Gasquet en Gaël Monfils. „Ik ben positief gestemd over mijn spel. Vooral de laatste twee wedstrijden waren prima. Gaël en Dominic zijn erg sterk op gravel. Het waren twee goede duels. Ik voel me prima op gravel.”

Roger Federer verliest van Dominic Thiem. Ⓒ BSR Agency

Federer weet nog niet of hij vanaf komende maandag meedoet in Rome. Zijn naam staat wel op het speelschema. „Ik kon het voor deze wedstrijd nog niet beslissen. Ik moest afwachten hoe het vandaag ging. In de komende dagen maak ik een beslissing.”

Federer doet dit jaar voor het eerst sinds 2015 weer mee aan Roland Garros. De twintigvoudig grandslam-winnaar ontbrak door wisselende reden sinds 2015 in Parijs. In 2009 pakte hij zijn enige titel op het gravel van de Franse hoofdstad. Federer won toen van Robin Söderling. In 2006, 2007, 2008 en 2011 verloor hij de Roland Garros-finale van Rafael Nadal.

Prachtige affiches

De Spanjaard bereikte door een overtuigende zege op Stan Wawrinka wel de halve eindstrijd in Madrid. De gravelkoning stuit op Stefanos Tsitsipas. Thiem krijgt te maken met Novak Djokovic.

