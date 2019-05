Hoe staan Verstappen & co ervoor?

Valtteri Bottas en Lewis Hamilton hebben de buit netjes onder elkaar verdeeld. Beiden wonnen twee keer en werden twee keer tweede.

De Fin gaat in de WK-stand echter met één punt verschil aan de leiding, aangezien hij in Australië de snelste raceronde op zijn naam wist te brengen. Sinds dit seizoen is die prestatie een bonuspunt waard.

Max Verstappen heeft tot dusver ‘gemaximaliseerd’, zoals hij het zelf noemt. De openingsrace in Australië besloot hij als derde. Daarna volgden drie vierde plaatsen. Het brengt hem op de vierde stek in het kampioenschap, precies tussen Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Charles Leclerc in.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje begint om 15:00 uur en is live te volgen via Telesport.

WK-stand coureurs

1. Valtteri Bottas 87

2. Lewis Hamilton 86

3. Sebastian Vettel 52

4. Max Verstappen 51

5. Charles Leclerc 47

6. Sergio Perez 13

7. Pierre Gasly 13

8. Kimi Raikkonen 13

9. Lando Norris 12

10. Nico Hülkenberg 8

11. Kevin Magnussen 6

12. Carlos Sainz 6

13. Daniel Ricciardo 6

14. Lance Stroll 4

15. Alexander Albon 3

16. Daniil Kvyat 1

17. Romain Grosjean 0

18. Antoinio Giovinazzi 0

19. George Russell 0

20 Robert Kubica 0

WK-stand constructeurs

1. Mercedes 173

2. Ferrari 199

3. Red Bull 64

4. McLaren 18

5. Racing Point 17

6. Alfa Romeo 13

7. Renault 12

8. Haas 8

9. Toro Rosso 4

10. Williams 0

Het Formule 1-circus is neergestreken op Europese bodem. Verslaggever Erik van Haren en autocoureur Michael Bleekemolen blikken vooruit op de GP van Spanje.