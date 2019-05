Stand Formule 1: hoe staat Verstappen ervoor?

Lewis Hamilton zegevierde in Barcelona en hield teamgenoot Valtteri Bottas achter zich. De vijfvoudig wereldkampioen gaat in de WK-stand met zeven punten verschil ten opzichte van Bottas aan de leiding.

Max Verstappen heeft tot dusver ‘gemaximaliseerd’, zoals hij het zelf noemt. De openingsrace in Australië besloot hij als derde. Daarna volgden drie vierde plaatsen. En dit keer in Spanje greep hij zijn derde podiumplek van het seizoen. Het brengt hem op de derde stek in het kampioenschap, achter de Mercedes-coureurs maar voor de Ferrari-rijders.

WK-stand coureurs

1. Lewis Hamilton 112

2. Valtteri Bottas 105

3. Max Verstappen 66

4. Sebastian Vettel 64

5. Charles Leclerc 57

6. Pierre Gasly 21

7. Kevin Magnussen 14

8. Sergio Perez 13

9. Kimi Raikkonen 13

10. Lando Norris 12

11. Carlos Sainz 8

12. Daniel Ricciardo 6

13. Nico Hülkenberg 6

14. Lance Stroll 4

15. Alexander Albon 3

16. Daniil Kvyat 3

17. Romain Grosjean 1

18. Antoinio Giovinazzi 0

19. George Russell 0

20 Robert Kubica 0