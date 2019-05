Bottas in de fout tijdens training

De Fin ging halverwege de sessie in de fout en belandde achterstevoren in de grindbak. Zijn bolide kwam vervolgens vast te zitten, waardoor er niets anders opzat dan uitstappen en te voet richting de pitstraat te lopen.

De wedstrijdleiding besloot vanwege het incident de rode vlag uit te hangen.

Bottas was op de vrijdag juist uitstekend op dreef op het Circuit de Catalunya. In beide vrije trainingen was hij de snelste man op de baan.