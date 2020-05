Minuut stilte en rouwband in Bundesliga voor coronaslachtoffers

„De uitbraak van het coronavirus heeft wereldwijd al zo veel mensenlevens gekost. Het Duitse profvoetbal wil de komende speeldagen medeleven tonen”, liet DFL-directeur Christian Seifert weten.

Vanwege de coronacrisis lag de Bundesliga twee maanden stil. Afgelopen weekeinde werd de competitie onder strikte voorwaarden en zonder toeschouwers hervat. „Tegelijkertijd is er veel dank en waardering voor allen die onvermoeibaar werken in de strijd tegen de gevolgen van de pandemie in de geneeskunde, verpleging, zorg, politiek en vele andere gebieden in ons land”, voegde Seifert toe.