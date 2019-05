Verstappen zevende in vrije training, Hamilton snelst

De Britse wereldkampioen klokte een tijd van 1:16,568 en was daarmee een klap sneller dan Ferrari-coureur Charles Leclerc: +0,531.

Max Verstappen kwam tot de zevende tijd, op 0,990 seconde van Hamilton. De Nederlander leek zich in de slotfase nog te gaan verbeteren, maar werd gehinderd door Racing Pont-coureur Lance Stroll en zag zijn snelle ronde zodoende in het water vallen.

De vrije training werd niet volledig afgemaakt. Vier minuten voor het einde zorgde een crash van Williams-coureur George Russell voor een vroegtijdig einde.

Halverwege was de sessie ook al even stilgelegd vanwege een spin van Valtteri Bottas. De Fin belandde in de grindbak en kreeg zijn Mercedes niet meer aan de praat. De marshalls moesten in actie komen, waarop de wedstrijdleiding besloot de rode vlag uit te hangen.

De auto van Bottas was echter snel weer terug in de pitstraat, waardoor de WK-leider alsnog de derde kon neerzetten: +0,604.

Pierre Gasly, de teamgenoot van Max Verstappen kwam niet verder dan de veertiende tijd. De Fransman was maar liefst 2,125 seconde langzamer dan Hamilton.

Het blijft afwachten wat de verschillen allemaal waard zijn. Vrijwel alle teams hebben nieuwe onderdelen meegenomen naar Barcelona, die allemaal getest dienden te worden. De kwalificatie begint om 15.00 uur.