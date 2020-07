Profclubs rond Antwerpen willen uitzondering op sportverbod

De Pro League, de organisator van de hoogste Belgische competitie, vraagt nu namens Antwerp, KV Mechelen en Beerschot of voor de proftak een uitzondering kan worden gemaakt. Antwerp speelt zaterdag namelijk in Brussel de bekerfinale tegen Club Brugge en Beerschot speelt in Leuven om promotie tegen OHL. Bovendien begint het nieuwe seizoen in België over anderhalve week.

Antwerp verwijst naar de protocollen die bij de clubs worden nageleefd en de strenge afspraken die zijn gemaakt. „De club gaat er vanuit dat voor het professionele voetbal alle genomen maatregelen ongewijzigd blijven en verder worden toegepast. Samen met de Pro League en alle bevoegde instanties zijn de afgelopen maanden protocollen en testprocedures uitgewerkt zodat er op een veilige en verantwoorde manier gevoetbald kan worden. Dit naar voorbeeld van meerdere andere Europese landen, wat tijdens alle oefenwedstrijden probleemloos is verlopen.”

In Engeland en Spanje vroegen clubs, na het oplaaien van het virus, ook om een uitzonderingspositie.