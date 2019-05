Mannen 4x100m kwalificeren zich voor WK Atletiek

Chris Garia, Churandy Martina, Hensley Paulina en Taymir Burnet liepen een tijd van 38.67. Vorig jaar tijdens de Europese kampioenschappen in Berlijn verbeterde hetzelfde kwartet het Nederlands record nog tot 38.03. Met een tiende overall tijd in de series miste het team weliswaar de finale in Yokohama, toch mag de ploeg zich opmaken voor de WK Atletiek, omdat daarvoor de beste 10 teams van de WK estafette zich automatisch kwalificeren.

De Nederlandse estafetteploegen 4x400 meter hebben zaterdag geen grote rol van betekenis kunnen spelen. De mannen 4x400 meter plaatsten zich met een tijd van 3.04.30 niet bij de beste acht teams. Morgen kunnen Ramsey Angela, Terrence Agard, Liemarvin Bonevavia en Tony van Diepen zich via een B-finale alsnog voor Doha kwalificeren, mits ze een negende of tiende plaats behalen.

Ook de vrouwen 4x400 meter mogen daarop hopen. De snelste vrouw van het team, Nederlands recordhoudster 400 meter Lisanne de Witte ontbrak in het team vanwege een lichte verrekking die ze gisteren opliep. De kans bestaat dat ze morgen alsnog kan deelnemen. Vandaag liepen Madiea Ghafoor, Laura de Witte, Lieke Klaver en Femke Bol een tijd van 3.30.07.