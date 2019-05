Extreme maatregel Giro-renner: darmspoeling voor start

Want veel verder kan je niet gaan: de Belgische renner ondergaat vijf uur voor de start van de proloog een darmspoeling. „Als dát geen dedication is. Om zo licht mogelijk te zijn, wil ik dat mijn darmen helemaal leeg zijn.”

Campenaerts laat een vloeistof rectaal aanbrengen. „ Hierdoor krijg je een ongelofelijke drang om naar de wc te gaan”, legt hij zonder schroom uit aan Het Nieuwsblad.

Hij vervolgt: „Je kan zo gemakkelijk 200 gram kwijtraken. Reken uit: 200 gram aan 6,2 watt per kilogram. Dan moet je 1,2 watt minder hard trappen. Ik heb het al één keer eerder gedaan, in de aanloop mijn derde plaats op de WK-tijdrit in Innsbruck. Zo’n darmspoeling is evenmin ideaal voor de darmflora, maar op korte termijn kan het de prestatie bevorderen.”