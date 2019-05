Verstappen niet blij: ’Ik sta wéér vierde’

De Limburger vervolgt tegenover Ziggo Sport. „Ik ben niet tevreden. Wij gingen naar Barcelona toe met updates, net als de andere teams. Dan wil je dichterbij staan. Ik sta weer vierde. Hoe vaak heb ik al vierde gestaan?”, vraagt hij zich teleurgesteld af.

Voor de race van zondag ziet hij nog wel wat kansen voor een podiumplek. „Dat we Ferrari te pakken hebben (Verstappen start voor Charles Leclerc, red) is dan nog iets positiefs. Over het algemeen ben ik niet tevreden. Mercedes zal wel te snel zijn. Bij Ferrari zal het er om hangen. Hopelijk kunnen we voor het podium vechten.”

Bekijk ook: Verstappen start vanaf vierde plek bij GP Spanje