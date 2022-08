Waarom het stil is rond Peng Shuai die politicus beschuldigde van seksueel misbruik

Tennis

Voorzitter WTA hoopt op toernooien in China in 2023

Tennisbond WTA hoopt in 2023 weer toernooien in China te kunnen verwelkomen. „Het is niet onze bedoeling om weg te lopen uit China. We hebben onze activiteiten daar op dit moment opgeschort. We zullen dat blijven doen totdat we tot een oplossing komen”, zei voorzitter Steve Simon maandag.