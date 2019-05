De Roon en Hateboer richting Champions League

De club van de Nederlandse internationals nestelde zich zaterdag dankzij een zege op CFC Genoa (2-1) op de derde plaats. Atalanta heeft twee punten meer dan Internazionale en zes meer dan AC Milan en AS Roma. Deze drie clubs komen dit weekeinde nog in actie, waarna nog twee speelrondes op het programma staan.

Trainer Gian Piero Gasperini deed in de rust een gouden greep door Musa Barrow in te brengen. De Gambiaan opende na amper 45 seconden in de tweede helft op aangeven van De Roon de score. Timothy Castagne verdubbelde even later de voorsprong, na een flitsende aanval van Atalanta. De aansluitingstreffer van Goran Pandev kwam te laat voor Genoa.

Atalanta speelde op papier thuis, maar het ontving Genoa wel op zo'n 230 kilometer van de thuishaven in Bergamo. Het eigen stadion Atleti Azzurri d'Italia, gebouwd in 1928, wordt gesloopt omdat het moet plaatsmaken voor een nieuwe arena. Atalanta speelt de 'thuiswedstrijden' voorlopig in het stadion van Sassuolo.