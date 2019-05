Roglic deelt meteen Giro-dreun uit aan Dumoulin

De 28-jarige Limburger van Sunweb legde de 8 kilometer van de tijdrit waarmee de Giro in Bologna begon af in 13 minuten en 22 seconden. Dumoulin was als eerste gestart, maar zag al snel enkele concurrenten onder zijn tijd van 13.22 duiken. De Sloveen Primoz Roglic heeft voorlopig de snelste tijd met 12.54.

De Italiaan Vincenzo Nibali kwam kort na Dumoulin al tot 13.17 en Roglic dook daar weer overtuigend onder. De kopman van Jumbo-Visma pakte direct 28 seconden voorsprong op Dumoulin.

Dumoulin ging om 16.50 uur als eerste van start in de 102e editie van de Giro d’Italia. De Italiaan Salvatore Puccio begint om 19.45 uur als laatste aan de tijdrit door Bologna, die eindigt met een pittige klim.