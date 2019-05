Robben met Bayern nog altijd niet zeker van landstitel

Der Rekordmeister wist dat het zich bij een overwinning op RB Leipzig zou kronen tot kampioen, maar daar slaagde de ploeg van Niko Kovac niet in. Bayern kwam niet verder dan 0-0. Omdat concurrent Borussia Dortmund in eigen huis met 3-2 van Fortuna Düsseldorf won, is het verschil met nog één speelronde te gaan nu twee punten.

Schietkans

Robben was bijna het hele duel bankzitter, maar mocht in de slotfase nog even invallen van Kovac. De Nederlandse aanvaller slaagde er niet meer in om in de korte tijd het verschil te maken. De linkspoot kreeg in blessuretijd een schietkans van net buiten het strafschopgebied, maar joeg de bal hoog over.

Concurrent Borussia kwam goed weg tegen Fortuna Düsseldorf, omdat de Belgische middenvelder Dodi Lukebakio na een uur spelen een strafschop miste. Dortmund stond op dat moment (via Christian Pulisic en Thomas Delaney) met 2-1 voor. In de hectische slotfase vergootte Mario Götze de marge naar 3-1, waarna David Kownacki de achterstand namens de bezoekers terugbracht tot 3-2.

Verder liet Borussia het niet komen, waardoor de titelstrijd volgende week beslist wordt. Bayern München neemt het dan in eigen huis op tegen Eintracht Frankfurt, terwijl Borussia Dortmund op bezoek gaat bij Borussia Mönchengladbach.

Duur puntenverlies Bosz

Peter Bosz leed met Bayer Leverkusen duur puntenverlies in de strijd om een Champions League-ticket. In het Nederlandse trainersonderonsje met Huub Stevens’ Schalke kwam Leverkusen niet verder dan 1-1, en daardoor duikelde de ploeg van de vierde plaats. Concurrent Borussia Mönchengladbach won bij het gedegradeerde 1.FC Nürnberg met 4-0 en staat nu op basis van het doelsaldo op de felbegeerde vierde positie.

Leverkusen staat nu vijfde en heeft 55 punten, eentje meer dan Eintracht Frankfurt dat zondag in actie komt. Wout Weghorst leed met VfL Wolfsburg ook een uiterst dure nederlaag (3-0) bij VfB Stuttgart. Die Wölfe staan zevende (wat voorronde Europa League betekent) en hebben drie punten achterstand op Bayer Leverkusen.

Degradanten

Naast 1. FC Nürnberg speelt volgend seizoen ook Hannover 96 op het tweede Duitse niveau. Hannover boekte weliswaar voor eigen publiek een overtuigende zege op SC Freiburg (3-0), maar omdat VfB Stuttgart dus ook won, kan de ploeg van trainer Thomas Doll niet meer van de onderste twee plaatsen af komen.

Hannover klom wel naar de zeventiende plek, Nürnberg zakte met 19 punten naar de laatste plaats. Stuttgart is als zestiende veroordeeld tot een play-off om promotie/degradatie met de nummer 3 van de tweede Bundesliga.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Bundesliga