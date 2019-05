Dumoulin nuchter na klap: ’Aan deze Roglic doe je niets’

Het gevoel was dus niet eens zo slecht geweest, maar Dumoulin wist zaterdag nadat hij gefinisht was al snel dat de Giro d’Italia voor hem niet goed was begonnen. „Ik ben teleurgesteld over de uitslag”, zei hij nadat een deel van de renners de 8 kilometer lange klimtijdrit had afgewerkt. De als eerste gestarte Dumoulin stond inmiddels vierde, maar wat vooral zeer deed was het gat met lijstaanvoerder Primoz Roglic: 28 seconden.

„Ik ben te traag begonnen. Maar ook door iets sneller te starten, maak je dat verschil niet goed”, zei de wielrenner van Sunweb. „Aan Roglic in deze vorm doe je niets.”

Ongeacht de einduitslag - een aantal renners moet nog binnenkomen - was de balans negatief in Bologna. „De Giro is pas 8 kilometer onderweg, er kan en gaat nog van alles gebeuren. Maar ik had hier vandaag mee willen doen om de winst. Daar baal ik van. En hij pakt bovendien nogal wat tijd op mij. Dit had ik niet verwacht.”

„Als iemand sneller gaat, dan is dat zo”, zei Dumoulin vlak na zijn rit tegen de klok.

„Het ging op zich wel goed. Het eerste vlakke stuk is lastig, omdat je niet precies weet hoeveel energie je moet achterhouden voor de klim. Ik had geen richttijd, maar wist wel welk vermogen ik ongeveer wilde trappen. Dat heb ik ook gedaan. Het gevoel was goed en de wattages ook.”