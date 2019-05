Verstappen: ’Ik ben niet anders gewend’

„Mercedes is het hele weekend al te snel. In ieder geval sta ik nog voor een Ferrari”, stipte hij een lichtpuntje, doelend op het feit dat hij zich achter Sebastian Vettel kwalificeerde, maar vóór Charles Leclerc. „Want ook zij leken na de derde vrije training nog te snel voor ons.”

Verstappen had ondanks diverse, vooral aerodynamische updates aan stiekem iets meer verwacht, al had hij realistisch als hij is, niet direct verwacht de snelste te zijn. „We hadden gehoopt er dichter op te zitten. De auto voelt iets beter, maar Mercedes heeft ook een grote stap gezet en we zijn nog steeds te langzaam.”

Een podiumplaats is zondag daarom het doel. „Vechten voor de derde plek is realistisch. De verschillen met de Ferrari’s zijn erg klein en in de race zijn wij vaak iets competitiever dan in de kwalificatie. Hopelijk is dat nu ook weer het geval.”

Bottas en Hamilton bedreigen? Volgens Verstappen is dat – als er geen gekke dingen gebeuren – een utopie. „Ja, zij rijden normaal gesproken op een ander niveau”, verzuchtte de Limburger. Of dat deprimerend is? „Nee, ik ben niet anders gewend. Sinds ik in de Formule 1 rijd, zijn ze al sterk.”