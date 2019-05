Video: Bizarre penalty houdt Galatasaray op titelkoers

Donk en zijn ploeggenoten keken na negentig minuten tegen een 2-1 achterstand aan bij Rizespor, maar kregen om onbegrijpelijke redenen een strafschop. Aanvaller Henry Onyekuru tikte eerst de bal weg voor de voeten van Chidozie Awaziem en liet zich vervolgens als een stervende zwaan vallen. Penalty, zo oordeelde scheidsrechter Serkan Çinar. Mbaye Diagne, die eerder in de wedstrijd al van elf meter had gemist, benutte dit buitenkansje wél en trok de stand gelijk.

Vervolgens werd er zó lang doorgespeeld dat Diagne in de zevende minuut van de blessuretijd ook nog eens de winnende 2-3 voor Galatasaray kon aantekenen. Door de overwinning blijft ’Gala’ koploper, waar concurrent Basaksehir (dat drie punten achterstand heeft) zondag nog in actie komt tegen Ankaragücü. Bij een zege komt Basaksehir weer in gelijke hoogte qua punten, maar het doelsaldo van Galatasaray is een stuk beter.

Na dit weekend zijn er nog twee speelronden in de Turkse Süper Lig te gaan.