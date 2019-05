Haase mist ook masters in Rome

De 32-jarige Hagenaar moest al in de eerste ronde van de kwalificaties buigen voor de Brit Daniel Evans: 2-6 4-6. Haase had grote moeite met zijn eigen servicebeurten en werd drie keer gebroken.

De Hagenaar is als nummer 62 van de wereld niet meer automatisch verzekerd van deelname aan masterstoernooien. In Madrid bleef hij vorige week steken in de tweede ronde van de kwalificaties. Haase wist nog wel de Australiër Bernard Tomic te verslaan, maar hij moest daarna buigen voor de Fransman Pierre-Hugues Herbert.

Vorig jaar haalde Haase zowel in Madrid als Rome de tweede ronde van het hoofdtoernooi.