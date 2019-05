’Twijfel of het een massaspurt wordt’

Tussendoor wordt er enkele keren flink omhoog gereden. Maar de laatste 20 kilometer is vlak, weet ook de voormalig renner van Rabobank. „Het gaat er natuurlijk ook om: wil de ploeg in de roze trui rijden? En wat doen de sprintersploegen?”

Want gezien het parcours, is het allemaal niet zo vanzelfsprekend of het wel uitdraait op een sprint. „Ik moet het nog maar zien of die sprinters zo makkelijk over die heuvels komen. Het ziet er pittig uit.”

Maar mocht het een massaspurt worden, zullen de geijkte namen zich waarschijnlijk wel laten zien, denkt Breukink. „Elia Viviani is dan grote kanshebber, zeker in eigen land. Fernando Gaviria, al is de vraag wat zijn vorm is hier. Of Caleb Ewan danwel Arnaud Démare, dat zijn toch de mannen die we dan gaan zien.”

Erik Breukink Ⓒ ANP