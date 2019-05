Djokovic als eerste naar finale in Madrid

Op het gravel in Madrid begon Thiem, vorig jaar finalist en vrijdag in de kwartfinale te sterk voor Roger Federer, met een snelle break. Djokovic trok de stand echter weer gelijk tot 3-3. In de tiebreak was de Serviër de sterkste.

In de tweede set wisten beide tennissers eveneens een keer de opslag van hun opponent te winnen. Op 5-5 brak Djokovic opnieuw de servicegame van Thiem. De als eerste geplaatste Serviër, die het toernooi van Madrid in 2011 en 2016 won, serveerde vervolgens voor de zege, maar gaf zelf ook zijn opslagbeurt uit handen.

In de tiebreak benutte Djokovic, na onder meer een dubbele fout van Thiem, zijn eerste matchpoint. Djokovic treft in de finale de winnaar van de partij tussen Rafael Nadal en Stefanos Tsitsipas.