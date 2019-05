Verstappen: ’Zo slecht is het allemaal nog niet’

Max Verstappen Ⓒ EPA

BARCELONA - Updates en upgrades. Een stap voorwaarts? Een ommekeer? Van alles werd er in aanloop naar de Grand Prix van Spanje gezegd en geschreven over de ’pakketten’ die Red Bull Racing zou meenemen richting het Circuit de Catalunya. Maar toen Max Verstappen zaterdag rond de klok van vier uit zijn Red Bull-bolide stapte, bleek dat alles nog gewoon bij het oude was gebleven.