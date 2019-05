Barça-trainer voelt steun na Champions League-debacle

De Catalanen stonden na de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Liverpool op de drempel van de finale, maar ze gingen dinsdag op Anfield met maar liefst 4-0 onderuit. „Maar ik ga me niet achter een muur verstoppen”, zei Valverde in zijn vooruitblik op de competitiewedstrijd van zondag tegen Getafe. „Iedereen denkt dat je op zulke momenten alles moet afbranden, maar het gaat erom dat je juist alles weer op orde krijgt.”

Bekijk ook: La Liga verplaatst wedstrijden om Lieke Martens en co

Barcelona verzekerde zich eind vorige maand al van titelprolongatie in Spanje. De Champions League was dit seizoen echter het grote doel. Net als vorig jaar, toen Barça in de kwartfinales tegen AS Roma ook werd uitgeschakeld na een royale thuiszege, ging het echter mis.

Bekijk ook: Seizoen Suarez voorbij

„Ik heb voorzitter Josep Maria Bartomeu gesproken. Ik voel me altijd door hem gesteund en hij staat ook nu weer achter me”, zei Valverde. „Natuurlijk zijn we allemaal zeer teleurgesteld door deze enorme tegenvaller, maar we krijgen de kans om weer op te staan.” Barcelona speelt eind deze maand ook nog de Spaanse bekerfinale tegen Valencia.

Bekijk hier de stand en het programma in La Liga