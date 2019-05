Bertens schrijft geschiedenis met grootse zege in Madrid

Bertens verloor bij het prestigieuze toernooi in Madrid geen set en versloeg in de finale Simone Halep met indrukwekkend tennis: 6-4 6-4. De Roemeense is niet alleen de nummer 3 van de wereld maar ook een erkend gravelspecialiste en de regerend kampioene van Roland Garros.

Maar Bertens stond dus ook aan deze beroemdheid geen set af, al was in de eerste fase van de finale de Roemeense de beste. Maar vanaf 2-4 in het voordeel van Halep domineerde de Nederlandse zes games achter elkaar. Ze serveerde sterk, bewoog soepel en strooide met fraaie dropshots die zelfs de snelle Halep niet kon belopen: 6-4, 2-0.

Peptalk

Pas in de derde game van de tweede set kon de Roemeense weer eens wat terugdoen en werd het echt een boeiende wedstrijd met minder fouten aan beide kanten dan in het eerste deel. Bij 2-2 in de tweede set sloeg Bertens tot twee keer toe een bal op de lijn waardoor ze die belangrijke servicegame van Halep kon winnen. Bij 3-2 kwam coach Raemon Sluiter nog even de baan op voor een peptalk waarin hij benadrukte dat er nauwelijks iets op haar spel was aan te merken.

Halep spartelde knap tegen, maar Bertens dwong het geluk af. Bijvoorbeeld op 4-3 en 15-30 toen ze een bal ver uit sloeg maar daarbij Halep op het lichaam raakte en dus het punt kreeg toebedeeld. Mede dankzij twee aces won ze die cruciale game en was de 5-3 voorsprong een feit. Halep knokte nog wel naar 5-4, maar Bertens hield het hoofd koel genoeg toen ze voor de wedstrijd serveerde en met een bonkend hart de grootste overwinning uit haar loopbaan binnensleepte.

1,2 miljoen euro

Bertens, die vorig jaar de finale in Madrid verloor van Petra Kvitova, wint op deze manier voor het eerst een toernooi in de hoogste klasse van de WTA-tour. Dat levert haar maar liefst 1.2 miljoen euro.

Met de winst in Madrid is Bertens, die toch al een erkend gravelspecialiste is, meteen één van de grote favorieten voor Roland Garros, het grandslamtoernooi in Parijs dat over twee weken begint. Komende week staat er nog een belangrijk graveltoernooi in Rome op het programma.