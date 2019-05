Frijns is koppositie in Formule E kwijt

De Limburger haalde bij de Monaco E-Prix de finish niet en zakte naar de derde plek in het klassement.

Vergne

De zege in Monaco ging naar Jean-Eric Vergne, de regerend kampioen in de elektrische raceklasse. De Fransman bleef de Brit Oliver Rowland en de Braziliaan Felipe Massa voor. Vergne is de eerste coureur dit seizoen die voor de tweede keer een race weet te winnen. De voorgaande acht races leverden steeds een andere winnaar op. Vergne won eerder de Chinese E-Prix in Sanya.

Frijns kwam in de slotfase van de race in botsing met de Brit Alexander Sims en kon niet meer verder rijden in zijn bolide van Envision Virgin. Hij bleef daardoor op 81 punten staan. Vergne gaat aan de leiding met 87 punten. De Duitser André Lotterer heeft er 82.