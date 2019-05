Mollema: ’Fietswissel kostte me zeker tien seconden’

Het was vooraf een item geweest: was het verstandig na 6 vlakke kilometers de tijdritfiets voor de klim van 2 kilometer om te ruilen voor een normaal model? „Ik denk dat ik de juiste beslissing heb genomen”, zei de kopman van Trek-Segafredo, die slechts 39 seconden toegaf op de onaantastbare Sloveen Primoz Roglic. Mollema werd negende.

„De benen waren goed, met de ’power’ op het vlakke stuk zat het ook wel goed”, vertelde Mollema, die de wissel ook weer niet te belangrijk wilde maken. „Hij verliep ook niet perfect. Ik kwam niet meteen in de pedalen. Ik denk dat het me 10 a 15 seconden heeft gekost. Ook omdat de wissel niet was toegestaan op de plek waar we dat eigenlijk wilden doen. Ik wilde het na de bocht naar de klim doen, omdat je dan toch al bijna stilstaat. Nu moest je 100 meter voor de klim van de fiets.”

Mollema verloor weliswaar 39 seconden op ritwinnaar Roglic, maar hield de schade op de meeste andere klassementsrenners beperkt. Zo was het gat met Tom Dumoulin slechts 11 seconden. „Een top 10-notering in een tijdrit is gewoon goed voor mij. Ik ben hier heel blij mee.”

