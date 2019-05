Bertens heeft opvallend dankwoord over voor Halep

„Ik ben ontzettend blij met deze trofee”, sprak de Nederlandse na haar 6-4 6-4 zege. „Zeker omdat ik hier vorig jaar al de finale heb gespeeld, betekent deze zege extra veel voor mij.”

Bekijk ook: Bertens schrijft geschiedenis met grootse zege in Madrid

Vervolgens wendde Bertens zich tot haar Roemeense tegenstander. „Het is altijd een eer om tegen je te spelen Simona, maar je haalt nu eenmaal altijd het beste in me naar boven. Sorry nogmaals, maar ik wens je veel succes voor de komende weken.”

Volgend jaar

Nadat Bertens ook de organisatie, sponsors en haar team had bedankt, sloot ze af met een dankwoord naar het publiek. „Jullie zijn geweldig hier. Bedankt voor alle steun en ik kan nu al niet wachten om hier volgend jaar terug te komen.”