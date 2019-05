Kiki Bertens schreeuwt het uit na haar grootse zege. Ⓒ Reuters

Ranglijsten liegen niet in de tennissport. Kiki Bertens staat komende maandag als nummer vier genoteerd op de wereldranglijst en dat dankt ze vooral aan de wonderbaarlijk knappe overwinning bij het grote toernooi van Madrid. Daar in de Spaanse hoofdstad speelde ze in de afgelopen dagen beter dan ooit.